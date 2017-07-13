13.07.2017 (11:33)

Курсанты ДВОКУ входят в число фаворитов в ряде соревнований «Армейских международных игр-2017»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, выступая на всероссийских этапах конкурсов «Морской десант», «Снайперский рубеж», «Суворовский натиск», превзошли свои прошлогодние результаты. минувшего года.

В конкурсе сильнейших морпехов страны («Морской десант») уже второй год подряд команда ДВОКУ занимает первое место. В этом году всероссийский этап состоялся на полигонах Тихоокеанского флота ВВО в конце июня.

Курсанты сразу захватили инициативу и в ходе конкурса только увеличивали отрыв от команд «черных беретов» флотов и Рязанского ВВДКУ. Повторить результат они надеются на финальном международном этапе, который состоится в Приморском крае в августе.

Лучший результат продемонстрировали курсанты ДВОКУ в конкурсе экипажей боевых машин пехоты - «Суворовский натиск» (первое место), прошедшем в Волгоградской области.

Отрыв команды от ближайших соперников с ЮВО составил около 10 минут. В прошлом году команда училища была на третьем месте. Международный этап стартует в конце июля в Китае.

Хорошо выступила команда училища и на «Снайперском рубеже» в Ленинградской области, заняв второе место.

Высокие результаты команд ДВОКУ на армейских играх вызывают большой интерес в обществе. Так, минутный видеоролик о подготовке команд училища к состязаниям на одном из популярных видеохостингов за месяц просмотрели более 60 тысяч человек.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице