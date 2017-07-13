13.07.2017 (11:05)

РВСН расширяет географию набора и ужесточает требования отбора в вузы

Вузы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) третий год подряд ужесточают требования к абитуриентам.

В этом году увеличились пороговые значения по ЕГЭ. Твёрдое знание точных наук и хорошее владение русским языком – непременные условия для поступления в Военную академию РВСН имени Петра Великого и её филиал. Математика, физика и русский язык – основные школьные предметы, по результатам которых идёт отбор в военные вузы, где готовят профессиональных стратегических ракетчиков. Что касается профессионального отбора, который проходят абитуриенты, то здесь оценивается профессионально-психологическая устойчивость, физический уровень подготовки. Тем не менее, конкурс в вузы РВСН в этом году составил три человека на место.

В этом году в вузы РВСН по программе полной военно-специальной подготовки спланировано набрать более 700 курсантов (150 курсантов в Военную академию РВСН и 570 курсантов в филиал академии). Также в филиале академии будет продолжена реализация программ среднего профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего звена (прапорщиков) со сроком обучения 2 года 6 месяцев и 2 года 10 месяцев, в 2017 году спланированно набрать более 100 курсантов.

С целью повышения качества отбора курсантов и сохранения высокого конкурса в вузы РВСН на базе Пермского суворовского военного училища (СВУ) работает пункт выездной приемной комиссии. Около 100 абитуриентов пройдут вступительные испытания в вузы РВСН без выезда в Московскую область, непосредственно рядом с домом.

В этот период набор в Пермское СВУ завершится, а суворовцы будут находиться в летнем каникулярном отпуске. Инфраструктура СВУ позволяет качественно провести вступительные испытания.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого готовит высококвалифицированные кадры для РВСН в широком спектре наукоёмких военно-технических специальностей.

Академия также готовит специалистов для других силовых министерств и ведомств в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.

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