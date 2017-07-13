13.07.2017 (10:38)
Более 250 женщин-военнослужащих ВВО прошли курсы интенсивной подготовки в окружных учебных центрах
С начала текущего года свыше 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках Восточного военного округа, завершили курсы интенсивной подготовки в учебных центрах округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях.
На сегодняшний день более 50 девушек проходят курс интенсивной подготовки на полигонах округа в Хабаровском крае и Забайкалье.
В ходе обучения военнослужащие изучают курс общевойсковой подготовки, выполняют нормативы по РХБ защите, медицинской, тактической, топографической, огневой подготовке и метанию гранат.
Кроме того, девушки проходят наиболее сложные даже для мужчин испытания –– преодоление огненно-штурмовой полосы, «обкатку» боевыми машинами, выполняют многокилометровый марш-бросок.
После успешной сдачи выпускных экзаменов они отправятся для прохождения службы в соединения и воинские части Восточного военного округа.