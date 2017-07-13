13.07.2017 (10:38)

Более 250 женщин-военнослужащих ВВО прошли курсы интенсивной подготовки в окружных учебных центрах

С начала текущего года свыше 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках Восточного военного округа, завершили курсы интенсивной подготовки в учебных центрах округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях.

На сегодняшний день более 50 девушек проходят курс интенсивной подготовки на полигонах округа в Хабаровском крае и Забайкалье.

В ходе обучения военнослужащие изучают курс общевойсковой подготовки, выполняют нормативы по РХБ защите, медицинской, тактической, топографической, огневой подготовке и метанию гранат.

Кроме того, девушки проходят наиболее сложные даже для мужчин испытания –– преодоление огненно-штурмовой полосы, «обкатку» боевыми машинами, выполняют многокилометровый марш-бросок.

После успешной сдачи выпускных экзаменов они отправятся для прохождения службы в соединения и воинские части Восточного военного округа.

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