13.07.2017 (10:11)

Во Владивостоке готовятся к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ

Около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) примут участие в параде и военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке. Из них в парадный строй в акватории Амурского залива будут выстроены 12 кораблей Тихоокеанского флота.

В парадный строй встанут флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер Р-79, базовый тральщик БТ-100, подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир».

Моряки ТОФ приступят к постановке кораблей на бочки (специальные швартовые устройства) в Амурской заливе 24 июля. Репетиции военно-спортивного праздника. начнутся с 21 июля.

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