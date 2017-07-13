13.07.2017 (09:37)

На Черноморском флоте продолжается проверка боеготовности

Сегодня в ходе мероприятий проверки готовности сил Черноморского флота к выполнению задач по предназначению приступили экипажи минно-тральных кораблей, которые осуществили траление фарватеров на минно-опасных направлениях, а корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям.

Поднятые по тревоге расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», развёрнутые в позиционных районах, совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетного удара по группировке кораблей условного противника.

В ходе проверки готовности сил задачи в море выполняют более 20 кораблей и судов обеспечения, также задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота.

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