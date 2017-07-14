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14.07.2017 (09:22)

На Тихоокеанском флоте проходят учебно-тренировочные занятия специалистов спасательных парашютно-десантных групп

В ходе практических занятий военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп авиабазы Тихоокеанского флота выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 по сложным видам подготовки. Среди них – десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров и ниже), а также прыжки в сложных метеоусловиях – в условиях ограниченной видимости и порывов ветра более 5 м/с.  Кроме того, спасатели дополнительно отрабатывают навыки по приземлению на неподготовленную площадку.

Подобные занятия проводятся не менее 2 раз в месяц круглый год, в ходе которых спасатели тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях. Отрабатывают навыки обнаружения экипажей по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования и специальным сигнальным знакам. С начала года спасатели выполнили порядка 300 прыжков с парашютом, в том числе в темное время суток.

Поиск и спасение людей – главная  составляющая работы спасательных парашютно-десантных групп.  Специалисты службы наряду с сотрудниками МЧС привлекаются к поисково-спасательным операциям, а также осуществляют контроль за исправностью и устраняют неполадки в системах средств спасения летного состава (парашютов, катапульт, аварийных запасов).

Кроме того, специалисты службы проводят обучение летного состава авиабаз морской авиации Тихоокеанского флота по применению средств спасения и жизнеобеспечения личного состава, действиям по вынужденному покиданию воздушного судна в случаях нештатных ситуаций при неисправности воздушного судна.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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