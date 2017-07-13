13.07.2017 (08:25)

Артиллеристы поразили более 40 целей в рамках Всеармейского конкурса на лучшего артиллериста ВС РФ

В Южном военном округе на базе полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, проходит заключительный этап профессионального конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии (РВиА) и Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей из Центрального, Восточного, Западного и Южного военных округов, Северного флота, Воздушно десантных войск, а так же с участием войск Национальной гвардии РФ.

В данном конкурсе, офицеры артиллеристы поделены на три группы: командиры реактивных и ракетно-артиллерийских дивизионов, командиры артиллерийских дивизионов, командиры артиллерийских батарей. Таким образом конкурс проходит в трех номинациях.

За истекшие сутки состязаний, в том числе ночью, было поражено более 40 целей площадью не менее 150 на 200 метров, израсходовано более 250 снарядов, в том числе для подсветки целей на расстоянии более 5 км. Особенностью ночного выполнения огневых задач по управлению огнем артиллерии, является стрельба с секундомером, подсветкой района целей с помощью специальных осветительных боеприпасов.

Так же, в ночное время офицеры состязались в выполнении упражнений боевых стрельб из стрелкового оружия 5,45 мм АК-74 автомата Калашникова, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и показали совершенство вождения военной техники на базе автомобиля «Камаз-5350» на специально подготовленной трассе.

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