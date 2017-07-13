13.07.2017 (08:00)

Экипажи боевых вертолетов ЮВО в горах Северной Осетии уничтожили базовый лагерь условного противника

В ходе масштабного летно-тактического учения экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и боевых вертолетов Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник» отдельного вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, уничтожили условную базу подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Согласно легенде учения, в лесном массиве на территории одного из регионов на юге страны был обнаружен полевой лагерь подготовки боевиков.

На начальном этапе учения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) была проведена разведка местности в указанном районе, в ходе которой было выявлено сосредоточение бронированной и автомобильной техники условного противника.

Экипажи армейской авиации совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также объекты инфраструктуры лагеря условного противника.

В операции было задействовано до 10 вертолетов отдельного полка ЮВО, свыше 40 военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения.

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