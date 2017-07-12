12.07.2017 (23:21)

Экипажи ВКС завершают подготовку к международному конкурсу «Авиадартс-2017»

Летный состав Воздушно-космических сил завершает подготовку к международному этапу конкурса "Авиадартс-2017", который впервые пройдет на территории Китайской Народной Республики. Экипажи отрабатывают полеты на боевое применение на полигоне, выполняют задачи воздушной разведки, навигации и техники пилотирования одиночно и в составе пары.

Со следующей недели летчики ВКС приступят к перебазированию на аэродромы КНР, задействованные в конкурсы.

В соревнования "Авиадартс-2017" Воздушно-космические силы будут представлены во всех номинациях по родам авиации, включая истребительную, бомбардировочную, штурмовую, разведывательную, дальнюю, военно-транспортную и армейскую авиацию.

Всеармейский этап конкурса прошел в июне с.г. в г. Воронеж. Победителем в нем стала команда Южного военного округа.

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