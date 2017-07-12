12.07.2017 (23:13)

Операторам 11 научной роты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты присвоены офицерские звания

В Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, дислоцируемой в городе Костроме состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению звания «лейтенант» четырем военнослужащим 11-й научной роты.

Из 20 выпускников, проходивших военную службу по призыву в научной роте на базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, четверо изъявили желание продолжить военную службу на офицерских должностях.

Кроме того, 16 человек продолжат свою военно-научную и трудовую деятельность на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в научно-исследовательских институтах Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Научная рота сформирована на базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты 27 октября 2015 г. и предназначена для подготовки научных кадров для военно-научного и оборонно-промышленного комплексов, а также проведения научных исследований в области реализации научно-прикладных задач по вопросам развития, применения и обеспечения войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

В организации научной деятельности операторов научной роты задействованы 9 докторов наук и 32 кандидата наук. Научные исследования проводятся по 8 научным направлениям.

Военную службу в научной роте завершили два призыва в количестве 40 военнослужащих, из которых 9 человек заключили контракт о дальнейшем прохождении военной службы, 18 выпускников трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Операторами научной роты оформлено 7 заявок на выдачу патента на изобретение, разработано 125 рационализаторских предложений, подано 8 заявки на получение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, опубликовано 126 статей в научных журналах и сборниках.

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