12.07.2017 (19:45)

В КВЦ «Патриот» состоялась встреча-совещание на тему проведения масштабных выставочных мероприятий на территории парка «Патриот»

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась встреча-совещание на тему проведения масштабных выставочных мероприятий на территории парка «Патриот».

В совещании приняли участие представители НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма России», декан и студенты Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), представитель ООО «Мультимедийные технологии» и заместитель директора парка «Патриот» Александр Сергеевич Бочанцев.

На встрече обсуждалось развитие туристической деятельности Парка. В частности, затрагивались вопросы развития детско-юношеского туризма. Основная цель будущих экскурсий – это изучение младшим поколением истории своей страны, воспитание чувства патриотизма и любви к родине.

Студенты РАНХиГС факультета менеджмента в спортивной и туристической индустрии Института отраслевого менеджмента представили проекты в формате интерактивных игр, мастер-классов, квестов и викторин для детей разных возрастов. Такие мероприятия как разборка и сборка оружия, приготовление пищи на костре, обучение основам огневой подготовки и примерка формы, помогут детям окунуться в атмосферу военных будней.

Также, в перспективах развития парка «Патриот», совместно с факультетом менеджмента в спортивной и туристической индустрии Института отраслевого менеджмента РАНХиГС и НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма России» обсуждалась возможность открытия образовательных лагерей для детей и подростков, где ребята смогут не только весело проводить каникулы, но и получать знания по различным образовательным программам.

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