12.07.2017 (22:04)

На учении в Волгоградской области применяют боевой опыт мотострелки соединения ЮВО из Дагестана

К проведению тактического учения на Волгоградском общевойсковом полигоне Прудбой приступили подразделения мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Дагестане.

Накануне более 700 военнослужащих в составе тактической группы совершили марш комбинированным способом протяженностью свыше одной тысячи километров в рамках проверки боевой готовности, объявленной командующим войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

«В основу проверки боеготовности положен принцип внезапной проверки. Только так можно увидеть реальное положение дел в частях и соединениях», - отметил генерал-полковник А.Дворников. «Принцип внезапности, выход на незнакомые полигоны - вот основные цели летней учебы», - уточнил командующий при постановке боевой задачи мотострелковому соединению.

«В полевых условиях личному составу мотострелкового соединения предстоит выполнить учебно-боевые задачи в различных тактических эпизодах, включающих охваты, обходы и маневренную оборону. Это важные элементы боевого опыта, которые мы будем продолжать изучать и стремиться еще больше внедрять в практику в летнем периоде обучения», - отметил командующий войсками ЮВО.

Ключевым элементом тактического эпизода оборонительного боя в ходе учения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений тактической группы станет выполнение огневых задач в составе разведывательно-огневого контура. В тесном взаимодействии с подразделениями разведки, имеющими на вооружении беспилотные летательные аппараты и новейшие разведывательные приборы, командиры подразделений выполнят задачи по выявлению, опознаванию целей и управлению огнем для их уничтожения.

В тактическом учении задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, а также специальная техника различных родов войск.

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