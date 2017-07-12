12.07.2017 (21:51)

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» будет представлено около 1,5 тыс. экспонатов ВВСТ

На III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» специалисты Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа примут участие в подписании государственных контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на поставку различных видов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

В форуме традиционно примут участие более 300 предприятий оборонно-промышленного комплекса, которыми будет представлено около 1,5 тыс. экспонатов ВВСТ.

«Впервые в рамках форума на выставочной площадке «РОСАРМЭКСПО» будет продемонстрирована техника Сухопутных войск», — сообщил руководитель Департамента контр-адмирал А.П. Вернигора.

Он так же отметил, что наибольший интерес, несомненно, будут представлять новые средства обнаружения, распознавания и сопровождения целей, автоматизированные системы управления оружием и воинскими подразделениями; модернизированные к современному уровню артиллерийские системы «Мста-С», средства артиллерийской разведки; унифицированные межвидовые модульные универсальные боевые платформы «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг».

Не останутся без внимания зенитные ракетные комплексы и новейшие разработки образцов комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Ожидается традиционно высокий интерес к перспективному отечественному стрелковому вооружению и новейшей российской автотехнике.

Много интересных предложений представят производители морского и авиационного вооружения.

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