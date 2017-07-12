12.07.2017 (20:48)

Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота подняли со дна Баренцева моря два танка «Шерман»

Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота, выполняющие задачи тактико-специального учения по подводно-техническим работам в районе западной оконечности острова Кильдин в Баренцевом море, подняли два американских средних танка «Шерман» времён Второй Мировой войны с затопленного с 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».

Как заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки к месту проведения подводно-технических работ, это уже третий и четвертый танки, поднятые специалистами Северного флота с борта «Томаса Дональдсона» за несколько последних лет.

Командующий Северным флотом также сообщил, что «в настоящее время в трюмах затонувшего в годы войны американского транспорта водолазы продолжают вести исследовательскую работу, оценивая возможность подъема на поверхность образцов исторической техники».

Для руководства подводно-техническими работами, сбора, накопления и обработки получаемой информации о подводной обстановке и определения тактики проведения работ на борту корабля инженерных линий КИЛ-143 развёрнут штаб тактико-специального учения.

Командующий Северным флотом подчеркнул, что «по результатам данного учения будут подготовлены методические рекомендации по работе под водой в сложных условиях, когда существует опасность от разрушенных корабельных конструкций при работе с тяжёлыми, крупногабаритными грузами, такими, как танки».

По оценке вице-адмирала Николая Евменова, «Томас Дональдсон» является своеобразным полигоном для водолазов-глубоководников, который позволяет им в полной мере отработать комплексные приёмы работы под водой по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, таких как условная авария подводной лодки или надводного корабля».

Опыт работы водолазов Северного флота планируется обобщить и представить в Главное командование Военно-морского флота для оценки и возможного использования на других флотах.

Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов прибыл к месту гибели американского транспорта 3 июля. В течение полутора недель водолазы-глубоководники в лёгком снаряжении при помощи необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов выполняли работы на глубине более 50 метров. За это время им удалось разобрать завалы на верхней палубе и в трюме, лежащего на дне судна, произвести остропку и обеспечить подъем на палубу килектора двух танков «Шерман», а также ряда предметов небольшого размера, таких как гильзы от зенитных орудий.

В ходе проведения подводных спусков водолазы работают парами, посменно с обязательным соблюдением техники безопасности и режима декомпрессии. Общее время их пребывания под водой, включая работу на максимальной глубине, спуск и подъем не превышает 40 минут для каждого водолаза. Медицинское обеспечение водолазных спусков проводят врачи-спецфизиологи управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. В дежурном режиме на борту водолазных судов работают барокамеры, в которых проходят декомпрессию водолазы после подъема с глубины.

По решению командующего Северным флотом в ближайшее время килекторное судно в месте подводно-технических работ сменит плавкран. С его помощью планируется поднять с транспорта «Томас Дональдсон» ещё несколько крупных единиц автомобильной и бронетанковой техники.

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