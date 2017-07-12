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12.07.2017 (20:22)

Юнармейцы ознакомились с работой военных лесников в Тюменской области

Тюменский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России вновь открыл свои двери для детей. На этот раз филиал посетили воспитанники летнего лагеря средней школы № 42 и участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Школьникам не только продемонстрировали, как работает техника, но и обучили работе с ранцевыми огнетушителями и пожарным рукавом. Мальчикам выпала возможность почувствовать себя настоящими пожарными, желающих пригласили посидеть за рулем пожарного автомобиля.

Юным гостям раздали памятки о правилах поведения в лесу и мерах безопасности, объяснили причины и последствия лесных пожаров, напомнили о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия
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