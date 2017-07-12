12.07.2017 (20:12)

Центральный военный оркестр Минобороны России выступил на VI Международном музыкальном фестивале «Амурские волны» в Хабаровске

В Хабаровске завершился VI Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Фестиваль активно поддерживают Минобороны России, правительство Хабаровского края и администрация города Хабаровска.

В фестивале приняли участие 12 оркестров из России и стран зарубежья: Центральный военный оркестр Минобороны России, Военный оркестр штаба Восточного военного округа, Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии России, ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, оркестры из Казахстана и Монголии, сводный оркестр кельтских волынок и барабанов из Европы.

Центральный военный оркестр Минобороны России — постоянный участник фестиваля. В этот раз его концерты состоялись на площади Славы Хабаровска, в Городском Дворце культуры и Театре музыкальной комедии. Марш-парад оркестра проходил на улице Муравьева-Амурского, а на самых больших концертных площадках города — в Спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» и на площади Славы — им были представлены красочные дефиле.

В Городском Дворце культуры Центральный военный оркестр Минобороны России выступил с программой «Шедевры мировой классики», в которой прозвучали популярные произведения русской и зарубежной классической музыки. В качестве почетного гостя и исполнителя в концерте принял участие известный пианист, профессор университета Кеймён (Республика Корея) Сергей Тарасов, который исполнил Концерт №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. В концертной программе оркестра «Лепестки жасмина…» участвовали как солисты оркестра, так и исполнители дальневосточного региона.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице