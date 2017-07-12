12.07.2017 (19:59)

Комбинированный пробег ДОСААФ России «С востока на запад» миновал Биробиджан и Благовещенск

Участники международного комбинированного пробега «С востока на запад России», организованного ДОСААФ России, направляются в Забайкальский край, проехав к настоящему времени по территории Еврейской автономной области, Амурской области.

В Амурской области участников турне встретили в районе стелы «Москва – Владивосток». Затем мероприятия с участием автомобилистов, мотоциклистов, велосипедистов состоялись в селе Ивановка, а также на аэродроме ДОСААФ в селе Тамбовке.

В Биробиджане пробег встречали в сквере Победы. Здесь к процессии из автомобилей и мотоциклов ДОСААФ России и «Русских мотоциклистов» впервые присоединились конные казачьи отряды и группа из 50 велосипедистов. Единая колонна объехала сквер по кругу и выстроилась в одну линию. Их встречали военнослужащие биробиджанского гарнизона, представители МЧС, казачества, молодежных и общественных объединений, кадеты и юнармейцы.

Гостей Еврейской автономии приветствовали представители администрации города и области, а также председатель регионального отделения ДОСААФ России ЕАО Сергей Овчинников.

К собравшимся также обратился губернатор области Александр Левинталь, который отметил, что «сегодня возрожденная оборонная организация играет большую роль в обществе, и наше региональное отделение принимает активное участие во всех направлениях военно-патриотического воспитания молодежи», — сказал, в частности, глава региона.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Хабаровского края Виктор Чирва торжественно передал своему коллеге – руководителю отделения организации в ЕАО Сергею Овчинникову – символы пробега: флаг, штандарт и капсулы с землей других регионов.

Реликвия пробега – икона Покрова Богородицы. Её передают друг другу по маршруту многодневки представители казачьих общественных объединений.

В Благовещенске церемония передачи символов пробега прошла на аллее спортивной славы возле стадиона «Амур». На самом стадионе представители ДОСААФ России принимали у всех желающих нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди сдающих нормы ГТО было много юнармейцев из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

«Несмотря на плохие погодные условия, всё прошло очень достойно. За эти два дня от Амурской области в пробеге поучаствовало до 70 человек. А от Благовещенска до Читы символы пробега доставят железнодорожным путем. Это единственный разрыв, где нет автомотопробега, потому что эти города находятся на слишком большом расстоянии друг от друга, добираться до Читы каким-то другим транспортом посчитали нецелесообразным», – рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области Александр Боржко.

Справочно

Маршрут пробега общей протяженностью около 12000 км будет пролегать практически через всю Россию, а также города Белоруссии. В Севастополе финиш пройдет 18 августа в рамках международного байк-фестиваля, а в Белоруссии – 22 августа возле историко-культурного комплекса «Линия Сталина».

В рамках пробега дополнительно с 11 по 18 августа состоится специальное «Дорожное ралли» Санкт-Петербург – Москва – Севастополь, в котором примут участие спортсмены из Объединений по внедорожному автоспорту и туризму ДОСААФ России. С 17 по 18 августа пройдет морской переход Новороссийск – Севастополь.

Организаторами уникального мероприятия выступают ДОСААФ России и Белоруссии, движение «Юнармия» при поддержке Правительства, Минобороны, МВД, Совета при Президенте РФ по делам казачества, глав регионов.

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