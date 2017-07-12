12.07.2017 (19:34)

В Санкт-Петербурге для ВМФ России спущен на воду новый рейдовый буксир проекта 04690

В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии «Пелла» состоялась торжественная церемония спуска на воду нового рейдового буксира проекта 04690, построенного для Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

В церемонии приняли участие начальник службы вспомогательного флота ВМФ России капитан 1 ранга Анзор Дандамаев, главный инспектор службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации капитан 2 ранга Андрей Костенко, председатель комиссии государственной приёмки кораблей капитан 1 ранга Алексей Потешкин, руководство и работники завода. Освятил буксир отец Николай — служитель церкви Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира.

Планируется, что после прохождения всех необходимых испытаний буксир будет передан ВМФ России и введен в состав Северного флота.

Судно предназначено для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других работ.

Основные технические параметры:

Длина наибольшая — 20,4 м. Ширина наибольшая — 8,5 м. Осадка — 2,5 м. Лёдопроходимость — 0,6 м. Буксир развивает скорость более 10 узлов.

Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения производительностью до 100 метров кубических в час и системой водяных завес.

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