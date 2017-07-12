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12.07.2017 (19:01)

Управление ЮВО проверяет уровень боевой готовности сил Черноморского флота

Сегодня по тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения Черноморского флота (ЧФ) в рамках проверки управлением Южного военного округа (ЮВО) уровня боевой готовности сил ЧФ.

Экипажи кораблей и подводных лодок вышли в море, а подразделения морской пехоты отработали погрузку боевой техники и личного состава в большой десантный корабль и высадку десанта на плав.

В период проверки силам ЧФ предстоит выполнение минно-тральных и противолодочных задач, артиллерийских стрельб по морской и воздушной целям, а также противодиверсионных действий и спасательной операции.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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