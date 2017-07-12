12.07.2017 (18:02)
Замминистра обороны России Татьяна Шевцова поздравила военных финансистов Белоруссии с профессиональным праздником
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова поздравила военных финансистов и ветеранов службы с 96-летием со дня образования финансовой службы вооруженных Сил Республики Беларусь и пожелала им дальнейших успехов в их деятельности.
От имени замминистра обороны РФ в адрес помощника министра обороны по вопросам военной экономики и финансам - начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майора И.В. Можиловского была направлена поздравительная факсограмма.