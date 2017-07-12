12.07.2017 (17:57)

Экипажи палубных вертолетов БФ отработали учебное бомбометание и поиск подводной лодки условного противника

Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС авиабазы морской авиации Балтийского флота (БФ) отработали учебное бомбометание и поиск подводной лодки условного противника.

На данном этапе летней боевой учебы экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ отрабатывают вопросы навигации, боевого применения, совершенствуют технику пилотирования. В частности, вертолетчики занимались поиском и уничтожением подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб.

В ходе плановых полетов экипажи вертолетов в одном и полигонов боевой подготовки в Балтийском море обнаружили субмарину условного противника, осуществлявшую разведку группировки кораблей флота. В ходе патрулирования военнослужащие отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подлодки летчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиабомб с воздуха.

Экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС осуществили тренировки по перевозке груза на внешней подвеске и плановое патрулирование побережья Балтийского моря.

Кроме того, опытные летчики-инструкторы провели подготовку вертолетчиков по курсу боевой подготовки. Молодые офицеры выполнили различные виды пилотирования вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС в дневное и ночное время



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