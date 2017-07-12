12.07.2017 (17:51)

Ветерану военной финансовой службы Александру Ивановичу Горчакову исполнилось 100 лет

Представители руководящего состава финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации поздравили Александра Ивановича Горчакова со 100-летним юбилеем и вручили ему ценные подарки от имени Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и заместителя главы военного ведомства Татьяны Шевцовой.

В годы Великой Отечественной войны Александр Иванович Горчаков воевал с врагом в составе Крымского, Северо-Кавказского, Закавказского и Степного фронтов.

За заслуги перед Отечеством фронтовик награжден орденами Красная Звезда, Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

Александр Иванович Горчаков более 40 лет своей жизни посвятил службе в Вооруженных Силах, из них более 20 –– в Центральном финансовом управлении Министерства обороны СССР.



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