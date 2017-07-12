12.07.2017 (17:46)

Мотострелки ЦВО под Самарой получили по Гособоронзаказу новые «УАЗ Патриот» с пулеметами и гранатометами

Во вновь сформированное мотострелковое соединение под Самарой по Гособоронзаказу поступили около 30 автомобилей «УАЗ Патриот», способные нести в своих кузовах пулеметы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Об этом сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Геннадий Жидко.

«В составе бригады имеется уникальный для Вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащённый вместо привычных тяжелых бронетранспортеров пикапами «УАЗ-Патриот», – сказал командарм. – Около 30 таких машин в бригаду поступили практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение. Они способны нести в своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатомёты АГС-17 «Пламя», но и противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные одиночные цели на расстояниях до 5 км».

Мотострелковая бригада была сформирована в конце прошлого года в Самарской области с использованием опыта боевых действий последних лет в горно-пустынной местности и населенных пунктах. Она вооружена только колесной техникой для обеспечения маневренности и мобильности. В течение этого года в соединение также поступили около 40 бронетранспортёров БТР-82А, свыше 10 реактивных систем залпового огня «Град», около 20 унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1, более 80 грузовиков «Урал» повышенной проходимости.



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