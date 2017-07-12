12.07.2017 (17:27)

В одной из школ Ульяновской области установили бюст Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину

В Старокулаткинской средней школе №2 (Ульяновская обл.) состоялось торжественное открытие бюста Герою Российской Федерации полковнику Ряфагатю Хабибуллину, который погиб при исполнении служебных обязанностей на территории Сирийской Арабской Республики и был похоронен 12 июля 2016 года.

Завтра, 13 июля, в селе Вязовый Гай, где похоронен летчик, состоится торжественный митинг, посвященный памяти полковника Хабибуллина с открытием бюста Герою России. Во время мероприятия состоится облет села вертолетами Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков, в котором учился Ряфагать Хабибуллин. Завтра также в селе пройдет фестиваль патриотической песни, туристический слет молодежи и межрегиональный турнир по мини-футболу памяти Героя Российской Федерации полковника Хабибуллина.

В мероприятиях примут участие представители Главного командования Воздушно-космических сил и правительства Ульяновской области, руководители органов местного самоуправления, сослуживцы Героя, курсанты Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков, представители ветеранских и общественных организаций, жители и гости региона.



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