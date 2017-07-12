12.07.2017 (17:20)

Подразделение миротворческого соединения ЦВО под Самарой стало ударным

Одно из подразделений миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, получило почетное звание «ударная». Об этом сообщил командующий 2-й армии ЦВО генерал-майор Геннадий Жидко.

«Основными задачами миротворческого соединения является разъединение конфликтующих сторон, – сказал командарм. – Этому они учатся ежедневно. В этом году оно лучше всех показало себя во время проверки комиссией Министерства обороны РФ, поэтому одному из подразделений бригады первым в военном округе было присвоено почетное наименование «ударная».



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