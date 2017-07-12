12.07.2017 (16:22)

Конкурс на поступление в училище ВДВ возрос до 7 человек на одно место

Приемная комиссия Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова рассматривает кандидатов на обучение из более 2000 граждан, прибывших на полигон Сельцы.

Сейчас юноши и девушки, годные по состоянию здоровья для прохождения службы в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), проходят профессиональный отбор.

На сегодняшний день конкурс для обучения на различных специальностях в качестве курсантов знаменитого училища ВДВ составляет 6-7 человек на одно место.

Заключительное заседание приемной комиссии, которая вынесет окончательный вердикт о претендентах, прошедших отбор, и их количестве, состоится 20-21 июля.

В этом году абитуриентам предлагается выбор из нескольких военных специальностей: применение подразделений ВДВ, войсковой и специальной разведки, связи, десантного обеспечения, морской пехоты. По окончании учебного заведения каждый специалист будет отвечать самым жестким требованиям современных Вооруженных Сил.

Всем поступившим в вуз за неполный месяц предстоит освоить азы более 25 новых для них дисциплин и совершить три прыжка с парашютом, в том числе с оружием, из самолетов военно-транспортной авиации.

РВВДКУ располагает современной учебно-материальной базой для полноценного учебного процесса, многие ее комплексы и системы по-настоящему уникальны, не имеют мировых аналогов - специальные полосы препятствий, парашютные городки, унифицированные директрисы, глубоководный бассейн, а также аэродинамическая установка.

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