12.07.2017 (16:15)

В этом году в войска ЮВО планируется отобрать для военной службы по контракту более 18 тысяч человек

Только за первые дни июля пункты отбора граждан на военную службу по контракту в регионах, где дислоцируются войска Южного военного округа, выполнили месячный план более чем на 50 процентов.

Сами кандидаты объясняют данный факт ростом привлекательности службы по контракту, во многом связанной с решением целого ряда социальных и бытовых проблем, включая одну из главных – жилищное обеспечение.

Стоит отметить, что командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников при подготовке предложений по обустройству военных городков считает приоритетным строительство в них малосемейных общежитий для военнослужащих по контракту взамен части казарменного фонда.

Пункты отбора граждан на военную службу по контракту в 2017 году направили в войска ЮВО около 8,5 тысяч военнослужащих. Прямо в эти дни более 500 кандидатов проходят интенсивный курс общевойсковой подготовки на базе учебных центров округа.

Под руководством опытных офицеров–наставников военнослужащие осваивают основы тактической, инженерной, огневой, военно-медицинской подготовки, защиты от оружия массового поражения.

Завершающим этапом курса общевойсковой подготовки станет 10- километровый марш-бросок с решением различных задач.

Всего в этом году в войска Южного военного округа планируется отобрать для военной службы по контракту более 18 тысяч человек.



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