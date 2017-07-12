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12.07.2017 (14:39)

На вооружение «Оборонлес» Минобороны России поступят первые армейские вездеходы АМ-1

Летом текущего года первые армейские мотовездеходы АМ-1 поступят на вооружение пожарно-химических станций «Оборонлес» Минобороны России.

Квадроциклы будут применяться для передвижения мобильных патрульных групп, которые обеспечат разведку возгораний в лесах и тушение пожара до прибытия основных сил.

Высокая проходимость вездеходов позволит осуществлять оперативный контроль за противопожарным состоянием, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах.

Поступающие на вооружение мотовездеходы будут дооснащены лесопожарным оборудованием и инвентарем. В частности, на них установят емкость для воды с малой мотопомпой и пожарным рукавом, бензопилу и шанцевый инструмент.

Это позволит экипажу при патрулировании территории в случае обнаружения возгорания осуществлять превентивные меры по нераспространению огня до прибытия основных подразделений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Лесное хозяйство
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