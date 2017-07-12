Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.07.2017 (14:19)

Во всех военных округах и на Северном флоте пройдут мероприятия, посвященные 100-летию Красной Армии

В честь 100-летия создания Красной Армии во всех военных округах и на Северном флоте пройдет более 100 торжественных мероприятий.

В ноябре в Москве Минобороны России проведет торжественный марш молодежи и военнослужащих Московского гарнизона «Мы не дрогнем в бою за столицу свою!». В рамках празднования будет организовано театрализованное представление — историческая реконструкция военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 г.

Кроме того, в рамках празднования 100-летия Красной Армии будут воспроизведены военно-исторические реконструкции в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Зрители смогут увидеть, как происходили бои под Псковом и Нарвой (февраль 1918 г.), Сталинградскую битву (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 г.), сражения на Халхин-Голе (август 1939 г.), штурм Сапун-Горы (май 1944 г.).

Также редкие исторические документы и хроники создания Красной Армии с использованием современных интерактивных систем будут продемонстрированы посетителям Центрального музея Вооруженных Сил; Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи; Центрального музея бронетанкового вооружения и техники; Центрального музея Великой Отечественной войны.

В честь празднования 100-летия создания Красной Армии запланированы научно-практические конференции и круглые столы, на которых будут присутствовать представители Минобороны России, эксперты гражданских и военных высших учебных заведений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false