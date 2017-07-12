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12.07.2017 (13:56)

На Балтийском флоте состоялась первая общая репетиция Дня ВМФ

Сегодня в акватории Калининградского морского канала в Балтийске под руководством командира Балтийской военно-морской базы Балтийского флота контр-адмирала Александра Щербицкого прошла первая общая тренировка военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню ВМФ.

В ней приняли участие свыше 15 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, а также около 500 военнослужащих Балтийского флота. В ходе репетиции были отработаны дистанции между кораблями, согласовано время на выполнение каждого упражнения, внесены различные коррективы в план проведения праздника с учетом реальной обстановки.

В течение июля пройдут общие тренировки военно-морского парада и военно-спортивного праздника кораблей Балтийского флота. 28 июля будет проведена генеральная репетиция торжественного мероприятия. В общей сложности в мероприятиях в Балтийске будет задействовано около 30 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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