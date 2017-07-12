12.07.2017 (13:41)

Расчеты ПЗРК Северного флота в ходе практических стрельб поразили все воздушные мишени

На Северном флоте завершились учебные сборы с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Учебные мероприятия проходили на базе отдельного соединения морской пехоты Северного флота. В них приняли участие военнослужащие кораблей и воинских частей флота, на вооружении которых стоят ПЗРК.

Сборы продолжались 4 дня. За этот период военнослужащие изучили устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК «Игла», а также правила его применения. Отработали действия стрелка-зенитчика при поиске скоростных воздушных целей визуально и с помощью технических средств. Прошли проверку знаний по ракетно-стрелковой подготовке и мерам безопасности при стрельбе.

Завершились сборы на полигоне соединения морской пехоты Северного флота в Мурманской области. Там состоялись боевые стрельбы по воздушным целям – ракетам-мишеням. Стрелки-зенитчики выполняли боевое упражнение впервые. Тем не менее, практически каждая из выпущенных ракет попала точно в цель.

Руководство сборов оценило подготовку военнослужащих на «хорошо» и «отлично». После подведения итогов все они вернулись в пункты постоянной дислокации.



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