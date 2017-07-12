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12.07.2017 (13:32)

Более 500 новобранцев мотострелкового соединения в Волгограде приведены к Военной присяге

В Волгограде прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге более 500 новобранцев мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО).

Военнослужащие были призваны на военную службу в ходе текущей призывной кампании. Все новобранцы прошли обязательную общевойсковую подготовку, изучили уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями соединения, с ними были проведены занятия по основам огневой, тактической подготовкам.

После приведения к Военной присяги все военнослужащие были распределены по должностям согласно военно-учетных специальностям и результатам профессионального отбора.

Этим летом в мотострелковое соединение ЮВО, дислоцированное в Волгоградской области, прибыло около 700 новобранцев.

Пресс-служба Южного военного округа
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