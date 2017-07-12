12.07.2017 (13:26)
Более 2 тыс. военнослужащих инженерных войск ВВО вышли на полевые сборы
На полигонах Восточного военного округа (ВВО) началась активная фаза полевых сборов с военнослужащими инженерных подразделений. Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено более 2 тыс. человек, задействовано свыше 500 единиц техники, в том числе инженерные машины разграждения (ИМР) и путепрокладчики БАТ-2.
В ходе практической части полевых сборов отрабатываются задачи по отрыву котлованов и возведению укрытий для личного состава с применением современных инженерных средств.
Помимо этого, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию станций комплексной очистки воды, комплекта тяжелого механизированного моста (ТММ-3), отработают установку противотанковых минных полей с применением гусеничных минных заградителей.