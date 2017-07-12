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12.07.2017 (13:19)

Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО проинспектирует воинские части в Забайкальском крае и Бурятии

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко проинспектирует соединения и воинские части, дислоцированные в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

Александр Чайко пояснил, что особое внимание будет уделено выполнению задач по обустройству военной инфраструктуры в инспектируемых регионах, а также подготовке младших специалистов в учебных частях округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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