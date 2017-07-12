12.07.2017 (13:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по РХБ разведке

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) была проведена тренировка с внештатными расчётами радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки.

В ходе занятия личный состав отработал необходимые действия после применения условным противником оружия массового поражения, в частности, военнослужащие выполнили задачи по своевременному обнаружению радиоактивного и химического заражения местности с последующим определением его характера.

Особое в ходе тренировки было уделено вопросам определения границ заражения и безопасного пути обхода зараженной местности.

По итогам тренировки военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень подготовленности при обнаружении зараженных участков местности. Мероприятие носило плановый характер.



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