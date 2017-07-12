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12.07.2017 (12:38)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь из Средиземного моря

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» завершил выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и прибыл в Севастополь.

Общая продолжительность похода корабля превысила 4 месяца. 

В соответствии с планом ротации сил первый новый фрегат Черноморского флота в составе соединения  заменил однотипный корабль «Адмирал Эссен», который приступил к выполнению задач в Средиземном море с 10 июля.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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