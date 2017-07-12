12.07.2017 (12:29)

Отряды кораблей Каспийской флотилии вышли в море на тактические учения

В рамках проведения тактических учений корабельные группировки Каспийской флотилии вышли из пунктов базирования в морские полигоны и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

В учебных мероприятиях принимают участие малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», базовый тральщик «М. Гаджиев» и два рейдовых тральщика.

Учения проходят под общим руководством командующего флотским объединением контр-адмирала Сергея Пинчука.

Экипажи уже отработали вопросы, связанные с приготовлением кораблей к бою и походу.

Штабы корабельных группировок решали задачи по применению корабельных сил в ходе получения различных вводных от командования флотилии.

Завершением начального этапа учений стал выход кораблей из пунктов базирования, переход в районы рассредоточения, организация всех видов охраны и обороны кораблей на незащищённом рейде.

Экипажи тральных сил осуществили проводку отряда кораблей за тралами с преодолением минного заграждения и уничтожением имитаторов морских мин.

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