12.07.2017 (12:23)

Более 20 вертолетов поднялось в небо на учении ЮВО в Ставропольском крае

Сегодня в Ставропольском крае началось летно-тактическое учение (ЛТУ) с боевой стрельбой. К нему привлечено около 50 пилотов, бортовых специалистов и специалистов наземных служб обеспечения полетов Южного военного округа (ЮВО), задействовано более 20 вертолетов армейской авиации.

В ходе мероприятия экипажам предстоит уничтожить воздушный десант условного противника, а также оказать огневую поддержку наступающим мотострелковым и танковым подразделениям. Всего за это время летчики совершат около 50 вылетов.

Перед полетами и практическими пусками летчики прошли 10-часовую дополнительную подготовку на специализированных 3D тренажерах — симуляторах полетов Ми-28Н «Ночной охотник».

При выполнении поставленных задач будут отработаны элементы простого и сложного пилотирования на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М в условиях воздушного боя, а также действия в составе звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в дневное и ночное время суток.

На этапе боевого применения экипажи вертолетов проведут разведку и боевые пуски неуправляемых реактивных снарядов, а также выполнят стрельбы из 23-мм пушек и 12,7-мм пулеметов по различным целям.

К учению также привлекаются средства наземного обеспечения полетов, которым предстоит совершить марш из пункта постоянной дислокации и в полевых условиях организовать связь с экипажами, находящимися на боевом задании, и радиотехническую поддержку полетов.

Учение продлится с 12 по 14 июля.



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