12.07.2017 (12:16)

Военная делегация Сербии посетила в Подмосковье Кантемировскую танковую дивизию

Военная делегация Республики Сербия посетила Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области.

После брифинга командира дивизии полковника Андрея Колесникова, посвящённого боевому пути и современному состоянию соединения, иностранная делегация осмотрела учебно-материальную базу в военном городке и ознакомилась с ходом боевой подготовки танковых экипажей на полигоне.

В конце визита сербские военнослужащие поздравили офицеров дивизии с 75-годовщиной формирования соединения



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