12.07.2017 (12:12)

Совместный проект военкомата Москвы и центров госуслуг повысит возможности граждан по воинскому учёту

В Москве стартовал пилотный проект городского военного комиссариата и центров государственных услуг «Мои документы», который повысит для граждан доступность мероприятий по воинскому учёту.

Теперь военнослужащие запаса, обратившись в центры госуслуг, смогут встать или сняться с воинского учёта, изменить персональные данные, а также получить военные билеты, взамен утраченных, негодных или потерявших актуальность. Специалисты центров подготовят необходимые документы вместе с сотрудниками военкоматов. Пока проект проходит апробацию на базе центров десяти районов Москвы.

Согласно действующему законодательству среди обязанностей граждан, подлежащих воинскому учёту, является сообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы и жительства.



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