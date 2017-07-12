Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.07.2017 (12:12)

Совместный проект военкомата Москвы и центров госуслуг повысит возможности граждан по воинскому учёту

В Москве стартовал пилотный проект городского военного комиссариата и центров государственных услуг «Мои документы», который повысит для граждан доступность мероприятий по воинскому учёту.

Теперь военнослужащие запаса, обратившись в центры госуслуг, смогут встать или сняться с воинского учёта, изменить персональные данные, а также получить военные билеты, взамен утраченных, негодных или потерявших актуальность. Специалисты центров подготовят необходимые документы вместе с сотрудниками военкоматов. Пока проект проходит апробацию на базе центров десяти районов Москвы.

Согласно действующему законодательству среди обязанностей граждан, подлежащих воинскому учёту, является сообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы и жительства.   

Пресс-служба Западного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false