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12.07.2017 (10:41)

Мотострелки ЦВО в ходе учения уничтожили группу условных террористов

Мотострелки Центрального военного округа задействовали огневую мощь бронетранспортеров БТР-82А в ходе контртеррористического учения под Екатеринбургом.

По его замыслу условная бандгруппа под покровом ночи двигалась в сторону населенного пункта. Военнослужащие сорвали планы «боевиков», нанеся внезапный удар с фланга. Поразив головной автомобиль, экипажи бронемашин уничтожили отряд условных террористов огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек.

В ходе выполнения поставленных задач мотострелки применяли 50-мм реактивные осветительные патроны для подсветки поля боя и ослепления противника, а также трассирующие боеприпасы для целеуказания и корректирования стрельбы.

В практических действиях приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано до 50 единиц техники.

БТР-82А является глубоко модернизированной версией БТР-80. В машине установлен унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения, позволяющий вести прицельный огонь в движении. Основное оружие боевого модуля - 30-миллиметровая пушка. Огневая мощь БТР-82А более чем вдвое превышает возможности предшественников.

Пресс-служба Центрального военного округа
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