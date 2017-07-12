12.07.2017 (05:07)
Летчики противолодочной авиации ТОФ отработали мероприятия по поиску отрядов кораблей условного противника
Летчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали комплекс мероприятий по поиску и слежению за отрядом кораблей условного противника.
Экипажи самолетов противолодочной авиации выполнили комплекс учебно-боевых задач по ведению воздушной разведки в предполагаемых районах развертывания сил условного противника, в роли которых выступили корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
В ходе полётов летчики отработали поиск и слежение за кораблями условного противника. Вылеты выполнялись днем и ночью в различных метеоусловиях на максимальное время патрулирования с применением всех возможностей противолодочных комплексов самолетов.
В учении было задействовано шесть противолодочных самолетов Ил-38, в том числе Ил-38Н, вооружённые навигационным поисково-прицельным комплексом «Новелла». Всего было выполнено более 20 вылетов.
По словам командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, летчики успешно справились с поставленной задачей. Отряд кораблей условного противника был обнаружен, а данные по нему были переданы другим самолетам и кораблям.