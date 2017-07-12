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12.07.2017 (05:07)

Летчики противолодочной авиации ТОФ отработали мероприятия по поиску отрядов кораблей условного противника

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали комплекс мероприятий по поиску и слежению за отрядом кораблей условного противника.

Экипажи самолетов противолодочной авиации выполнили комплекс учебно-боевых задач по ведению воздушной разведки в предполагаемых районах развертывания сил условного противника, в роли которых выступили корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.   

В ходе полётов летчики отработали поиск и слежение за кораблями условного противника. Вылеты выполнялись днем и ночью в различных метеоусловиях на максимальное время патрулирования с применением всех возможностей противолодочных комплексов самолетов.

В учении было задействовано шесть противолодочных самолетов Ил-38, в том числе Ил-38Н, вооружённые навигационным поисково-прицельным комплексом «Новелла». Всего было выполнено более 20 вылетов.

По словам командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, летчики успешно справились с поставленной задачей. Отряд кораблей условного противника был обнаружен, а данные по нему были переданы другим самолетам и кораблям.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Противолодочная авиация , Боевая подготовка
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