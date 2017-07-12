12.07.2017 (02:22)

Подразделения ПВО войск ВВО на полигоне Цугол впервые выполнят задачи по борьбе с БЛА

В рамках мероприятий боевой подготовки подразделения противовоздушной обороны мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Хабаровском крае, впервые выполнят задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Военнослужащим в первую очередь предстоит совершить марш комбинированным способом из пункта постоянной дислокации на полигон в Забайкалье. В рамках практической части учения личный состав специализированного подразделения ПВО отработает задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей.

Для уничтожения воздушных целей, имитирующих БЛА условного противника, будут применены зенитные ракетные комплексы «Оса» и зенитные самоходные установки «Шилка».

Особенностью учения станет выполнение задач по прикрытию подразделений артиллерии округа от БЛА условного противника на незнакомой местности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице