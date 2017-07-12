12.07.2017 (02:22)
Подразделения ПВО войск ВВО на полигоне Цугол впервые выполнят задачи по борьбе с БЛА
В рамках мероприятий боевой подготовки подразделения противовоздушной обороны мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Хабаровском крае, впервые выполнят задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) на полигоне Цугол в Забайкальском крае.
Военнослужащим в первую очередь предстоит совершить марш комбинированным способом из пункта постоянной дислокации на полигон в Забайкалье. В рамках практической части учения личный состав специализированного подразделения ПВО отработает задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей.
Для уничтожения воздушных целей, имитирующих БЛА условного противника, будут применены зенитные ракетные комплексы «Оса» и зенитные самоходные установки «Шилка».
Особенностью учения станет выполнение задач по прикрытию подразделений артиллерии округа от БЛА условного противника на незнакомой местности.