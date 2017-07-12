12.07.2017 (06:00)

Атомный подводный крейсер «Томск» Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Атомный подводный крейсер «Томск» Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты

Экипаж атомного подводного крейсера «Томск» Тихоокеанского флота (ТОФ) во время выполнения плановых задач в море успешно произвел пуск крылатой ракеты по береговой цели.

Стрельба сверхзвуковой крылатой ракетой «Гранит» выполнялась из подводного положения по наземной мишенной позиции, находящейся на полигоне Кура в Камчатском крае. Пуск производился из акватории Охотского моря.

В ходе выполнения задач в море подводники выполнили более десятка различных боевых упражнений, в том числе скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы.

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Томск» в 2016 году по результатам состязаний на первенство Военно-Морского Флота России между многоцелевыми подводными лодками по уничтожению «условных» кораблей противника с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям занял первое место.

Кроме того, по итогам прошлого года экипаж АПЛ «Томск» награжден переходящим кубком командующего ТОФ за победу в состязании на первенство флота по тактической подготовке и переходящим кубком «Союза моряков-подводников ТОФ» за высокую профессиональную подготовку и боевую выучку.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице