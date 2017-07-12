12.07.2017 (06:00)
Атомный подводный крейсер «Томск» Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
Экипаж атомного подводного крейсера «Томск» Тихоокеанского флота (ТОФ) во время выполнения плановых задач в море успешно произвел пуск крылатой ракеты по береговой цели.
Стрельба сверхзвуковой крылатой ракетой «Гранит» выполнялась из подводного положения по наземной мишенной позиции, находящейся на полигоне Кура в Камчатском крае. Пуск производился из акватории Охотского моря.
В ходе выполнения задач в море подводники выполнили более десятка различных боевых упражнений, в том числе скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы.
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Томск» в 2016 году по результатам состязаний на первенство Военно-Морского Флота России между многоцелевыми подводными лодками по уничтожению «условных» кораблей противника с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям занял первое место.
Кроме того, по итогам прошлого года экипаж АПЛ «Томск» награжден переходящим кубком командующего ТОФ за победу в состязании на первенство флота по тактической подготовке и переходящим кубком «Союза моряков-подводников ТОФ» за высокую профессиональную подготовку и боевую выучку.