Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.07.2017 (10:00)

Минобороны России объявляет об открытии аккредитации представителей средств массовой информации на Армейские международные игры-2017

Минобороны России объявляет об открытии аккредитации представителей средств массовой информации на Армейские международные игры-2017.

Заявки на участие в освещении игр от российских и зарубежных СМИ, а также СМИ, не имеющих аккредитации, принимаются через специальную форму на официальном сайте Минобороны России.

Армейские международные игры — это соревнования, которые определят сильнейших среди военных профессионалов Армии России и иностранных военнослужащих в 28 конкурсах по различным видам военно-технических специальностей. С 29 июля по 12 августа участников ожидают две недели непрерывных состязаний на территории России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Китая .

За право называться настоящими асами управления боевой техники, самыми слаженными и сплоченными экипажами и подразделениями, самыми быстрыми и точными стрелками вступят в борьбу 134 команды — более 3,5 тыс. военнослужащих из 29 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки.

Аккредитация представителей СМИ завершится 27 июля 2017 г. в 12:00 (мск).

Контактные телефоны: 8 (495) 498-03-75, 8 (903) 188-35-87.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
СМИ , Армейские международные игры
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false