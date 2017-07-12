12.07.2017 (10:00)

Минобороны России объявляет об открытии аккредитации представителей средств массовой информации на Армейские международные игры-2017

Минобороны России объявляет об открытии аккредитации представителей средств массовой информации на Армейские международные игры-2017.

Заявки на участие в освещении игр от российских и зарубежных СМИ, а также СМИ, не имеющих аккредитации, принимаются через специальную форму на официальном сайте Минобороны России.

Армейские международные игры — это соревнования, которые определят сильнейших среди военных профессионалов Армии России и иностранных военнослужащих в 28 конкурсах по различным видам военно-технических специальностей. С 29 июля по 12 августа участников ожидают две недели непрерывных состязаний на территории России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Китая .

За право называться настоящими асами управления боевой техники, самыми слаженными и сплоченными экипажами и подразделениями, самыми быстрыми и точными стрелками вступят в борьбу 134 команды — более 3,5 тыс. военнослужащих из 29 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки.

Аккредитация представителей СМИ завершится 27 июля 2017 г. в 12:00 (мск).

Контактные телефоны: 8 (495) 498-03-75, 8 (903) 188-35-87.

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