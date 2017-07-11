11.07.2017 (20:53)

Олимпийские чемпионы из ЦСКА посетили российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Спортсмены клуба ЦСКА, чемпионы Олимпийских игр 2004 года в Афинах полковник Татьяна Лебедева, майор Алексей Мишин, капитаны Елена Слесаренко и Анна Сивкова побывали на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Спортсменки показали военнослужащим особенности индивидуальных тренировок, уделив особое внимание растяжке мышц, а Алексей Мишин продемонстрировал несколько борцовских приемов.

«Я показал упражнения, которые мы делаем на сборах. Буду рад, если эти приемы помогут военным в повседневной жизни», – прокомментировал спортсмен.

Кроме того, олимпийские чемпионы и военнослужащие померились силами в специализированных эстафетах. Спортсмены по традиции посадили на Олимпийской аллее туи и передали военнослужащим инвентарь для занятий тяжелой атлетикой и боксом, а также экипировку и спортивную форму с символикой ЦСКА.

Напомним, на XXVIII летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах Анна Сивкова стала лучшей в фехтовании на шпагах, Татьяна Лебедева завоевала «золото» в прыжках в длину, Елена Слесаренко – в высоту, а борец греко-римского стиля Алексей Мишин победил в весовой категории до 84 кг.

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