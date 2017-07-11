11.07.2017 (20:37)

Около 2 тыс. курсантов будут зачислены в военно-учебные заведения Космических войск и войск ПВО и ПРО в 2017 году

В 2017 году в военно-учебные заведения Космических войск и войск ПВО и ПРО Воздушно-космических сил (ВКС) будет зачислено около 2 тыс. курсантов. 70 из них – девушки.

По данным анализа личных дел, поступивших в приемные комиссии вузов в этом году, конкурс среди кандидатов-юношей составляет от трех до пяти человек на место, среди девушек – от 11 до 30 человек на место в зависимости от выбранной специальности. После прибытия в вузы всех кандидатов, изъявивших желание обучаться в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Ярославского высшего военного училища ПВО конкурс среди абитуриентов существенно увеличится.

В настоящее время специалисты приемных комиссий вузов проводят профессиональный отбор кандидатов на поступление, чтобы определить их способность осваивать образовательные программы соответствующего уровня. Он включает определение годности кандидатов к поступлению в вузы войск ВКО по состоянию здоровья, категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования, а также вступительные испытания по оценке уровня общеобразовательной и физической подготовленности.

Кандидаты, зачисленные решением приемных комиссий вузов ВКС, с 1 августа приказом Министра обороны Российской Федерации будут приняты на первые курсы ВКА им. А.Ф. Можайского, ВА ВКО им. Г.К. Жукова и ЯВВУ ПВО. Кроме того, 80 кандидатов отобраны для зачисления на первый курс Тверского суворовского военного училища. Конкурс среди желающих носить погоны суворовцев Тверского СВУ в этом году составил пять человек на место.

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