Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

11.07.2017 (20:08)

Инженерные подразделения ВДВ уничтожили на полигонах более 250 взрывоопасных предметов

Инженерные подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили более 250 взрывоопасных предметов на полигонах и стрельбищах воинских частей и соединений ВДВ.

Мероприятия по обезвреживанию взрывоопасных предметов, оставшихся после проведения боевых стрельб и учений, проводились на 14 полигонах, находящихся в ведении ВДВ.

К работам по инженерной разведке и разминированию привлекалось более десяти специальных групп специалистов и около 30 автомобилей и специальной техники.

После уничтожения обнаруженных подозрительных и опасных взрывоопасных предметов специальные контрольные группы осуществили контроль качества очистки полигонов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Инженерные войска , Полигон , Разминирование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false