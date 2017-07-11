11.07.2017 (20:08)

Инженерные подразделения ВДВ уничтожили на полигонах более 250 взрывоопасных предметов

Инженерные подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили более 250 взрывоопасных предметов на полигонах и стрельбищах воинских частей и соединений ВДВ.

Мероприятия по обезвреживанию взрывоопасных предметов, оставшихся после проведения боевых стрельб и учений, проводились на 14 полигонах, находящихся в ведении ВДВ.

К работам по инженерной разведке и разминированию привлекалось более десяти специальных групп специалистов и около 30 автомобилей и специальной техники.

После уничтожения обнаруженных подозрительных и опасных взрывоопасных предметов специальные контрольные группы осуществили контроль качества очистки полигонов.

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