11.07.2017 (19:48)

Команда ЦВКГ имени П.В. Мандрыка стала бронзовым призером футбольного чемпионата MedPharm Premier League

Команда Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка завоевала третье место в футбольном чемпионате MedPharm Premier League. В полуфинале турнира она встретилась с командой Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

Команда военных врачей одержала победу над соперниками со счетом 6:0.

В дальнейшем представители госпиталя встречались с игроками-любителями из Национального медицинского исследовательского радиологического центра Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ «НМИРЦ»), в упорной борьбе уступив конкурентам со счётом 2: и выбыв из борьбы.

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