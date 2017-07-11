11.07.2017 (19:32)

Гвардейское танковое соединение ЦВО готовится к празднованию Дня образования части

В Чебаркульском гарнизоне Центрального военного округа (ЦВО) состоялось заседание организационного комитета по проведению Дня образования гвардейского Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского Оренбургского казачьего танкового полка и гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии.

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов и исполняющий обязанности командира дивизии гвардии полковник Александр Урин рассказали представителям шефских городов и районов об истории соединения, его задачах и участии личного состава в военно-патриотических мероприятиях н различных торжествах городов Челябинской области.

Председатель Совета шефов воинских частей, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов ознакомил участников комитета с отчетом о работе шефов и Фонда патриотического воспитания, а также о военно-шефской деятельности за первое полугодие 2017 года и привлечении средств и ресурсов на сумму более 900 тысяч рублей для проведения мероприятий. Он отметил, что в следующем году будет отмечаться 25-летие шефской работы, расширившейся с Чебаркульского гарнизона до гарнизонов на территории Горного Алтая и Крыма.

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